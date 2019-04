Anthem: Update 1.1.0 veröffentlicht; viele geplante Inhalte und Features verschoben - 4Players.de

Für Anthem ist das Update 1.1.0 veröffentlicht worden. Es umfasst "The Sunken Cell" (Stronghold; nach Abschluss der Hauptkampagne) und sorgt dafür, dass man fortan von überall auf die Schmiede zugreifen kann. Außerdem kann man eine neue Expedition nun am Ende einer laufenden Expedition starten, ohne erneut in Fort Tarsis vorbeischauen zu müssen. Weitere Details zu neuen Meisterwerk-Komponenten und Balance-Anpassungen findet ihr im Change-Log Darüber hinaus haben die Entwickler eine Vielzahl von Features verschoben, die eigentlich im Zusammenhang von Akt 1, in den ersten 90 Tagen nach Verkaufsstart, erscheinen sollten. Der Grund für die Verschiebung ist, dass die bisherigen Bugfixes, Stabilitätsverbesserungen und Spielflussanpassungen wichtiger waren. Betroffen von dieser Verschiebung sind das Meisterschaftssystem, Gilden, Legendäre Missionen - Phase 2, wöchentliche Stronghold-Herausforderungen, Ranglisten, einige Freeplay-Events und Cataclysm. Letztere erinnern an die Weltereignisse aus The Division und sollen zeitlich begrenzte Belohnungen bieten.Ben (Lead Producer) und Chad (Head of Live Services) erklärten , dass sie den Fortschritt der Spieler (Progression), das Itemsystem (Beute) und die Kommunikation mit der Community weiter verbessern wollen. Ein Schritt sei die Einführung eines öffentlichen Testservers (PFE: Player Feedback Environment) nur für PC. Last but not least versicherten sie, dass sie weiterhin an Anthem glauben würden, aber noch viel harte Arbeit erforderlich sei, damit es ein "großartiges Spiel" werde.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog