Anthem: Update 1.2.0 veröffentlicht; Lebenszeichen und Details zum Catcaclysm - 4Players.de

Freies Spiel Der Kompass wurde verbessert, damit sammelbare Gegenstände als Fragezeichen angezeigt werden, wenn der Spieler sich in der Nähe befindet. Ein lilafarbenes Zielsymbol wurde dem Spiel hinzugefügt, das anzeigt, in welchem Gebiet ein Gegner auftaucht, der garantiert Beute fallen lässt. Wenn der Gegner auftaucht, erhält er ein weißes Zielsymbol. Es ist jetzt möglich, im freien Spiel über die Karte per Schnellreise zu verschiedenen Läufern zu reisen.

Drei legendäre Smaragdschlucht-Missionen wurden hinzugefügt.

Auf den Ladebildschirmen werden jetzt interessante Informationen über das Gebiet angezeigt, das gerade geladen wird.

Eine einfache Benutzeroberfläche wurde hinzugefügt, über das sich Spieler nonverbal unterhalten und sich mittels Emotes ausdrücken können. Bei einem Controller muss dazu das Steuerkreuz nach unten gedrückt werden, auf der PC-Tastatur die B-Taste.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die „Alt“-Taste bei der Tastaturbelegung nicht korrekt verwendet werden konnte.

Dominion-Sturm- und -Frost-Brecher haben keine Schilde mehr.

Alle Storm-Javelins (Elementaristen, Valkyries usw.) regenerieren jetzt ihre Schilde wie andere Kreaturen mit Schilden. Im Schwebeflug können sie durch die Statuseffekte „Wucht“ und „Feuer“ aus der Luft geholt werden.

Der Skar-Jäger kann jetzt durch „Feuer“-Statuseffekte aus der Luft geholt werden.

Die Animation des Granatenwurfs des Skar-Grenadiers wurde verbessert, um sie deutlicher darzustellen.

Wenn der Blick vom Interaktionspunkt abgewendet wird, wird die Interaktion jetzt nicht mehr unterbrochen.

Abfangjäger Der Grundschaden von Streumine wurde von 110 auf 135 erhöht. Der Grundschaden von Sucher-Gleve wurde von 550 auf 605 erhöht. Der Grundschaden von Plasma-Stern wurde von 110 auf 210 erhöht. Der Grundschaden von Phantomtreffer wurde von 250 auf 315 erhöht.

Colossus Der Grundschaden von Detonationsmörser wurde von 300 auf 400 erhöht. Der Grundschaden von Flak wurde von 42 auf 60 erhöht. Der Grundschaden von Schwarzpulver (Meisterwerk-Flak) wurde von 52,5 auf 75 erhöht.

Ranger Der Grundschaden von Sprengrakete wurde von 220 auf 310 erhöht. Der Grundschaden von Argos Streitkolben (Meisterwerk-Sprengrakete) wurde von 275 auf 387,5 erhöht.

Zeitalter des Sturms Der Grundschaden von Flammenexplosion wurde von 150 auf 260 erhöht. Der Grundschaden von Giftbrand (Meisterwerk-Flammenexplosion) wurde von 225 auf 390 erhöht. Der Grundschaden von Bogenexplosion wurde von 300/150 auf 375/185 erhöht.



Der ursprünglich für Mai angekündigte Catcaclysm als Teil der Live-Inhalte für Anthem , der laut offizieller Website noch immer für "Mai 2019" vorgesehen ist, wird in diesem Monat definitiv nicht mehr erscheinen. In einem Livestream via Forbes haben die Entwickler nun zumindest erklärt, was der Catcaclysm überhaupt sein soll.Catcaclysm ist ein acht Wochen langes Ingame-Event (mit einer zwei Wochen langen Pre-Event-Phase), das in einem neuen Gebiet stattfinden wird. Dort wird man bestimmte Gegner auf Zeit ausschalten müssen. Die Missionszeit lässt sich erhöhen, indem man mehr Gegner ausschaltet. Am Ende wartet dann ein Bossgegner, der auch im Zeitfenster erledigt werden muss. Drei neue Story-Missionen mit Zwischensequenzen und neue Ausrüstungsgegenstände wird es ebenfalls geben. Zu den neuen Gegenständen gehören Waffen für den neuen Nahkampf-Slot, die allerdings keine zusätzlichen Nahkampffähigkeiten mit sich bringen werden. Des Weiteren soll die Verteilung der Beute verbessert werden. So soll der Wert "Glück" abgeschafft werden, der einen Einfluss auf das "Beuteglück" hatte. Stattdessen soll das Spiel annehmen, dass der Spieler stets über den maximalen Glückswert verfügt. Dadurch soll man bessere Gegenstände finden können. Der Testserver (auf PC) soll in den nächsten Wochen starten.Außerdem ist das Update 1.2.0 veröffentlicht worden ( zum Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Video-Epilog