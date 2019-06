Anthem: Funktioniert laut EA-Chef Wilson "nicht gut", könnte aber noch zu "etwas Besonderem" heranreifen - 4Players.de

Andrew Wilson, der Chef von Electronic Arts, sagte in einem Interview mit GameDaily.biz , dass Anthem "eine Enttäuschung" gewesen sei und "nicht gut funktionieren" würde, aber das Spiel mit seiner Welt, den Charakteren und den Javelins im Kern "überzeugend genug" sei, um weiterentwickelt zu werden. BioWare und Electronic Arts wollen am Ball bleiben, da es immer noch zu "etwas Besonderem" heranreifen könne.Der EA-CEO erklärte, dass es ein großes Problem war, zwei sehr unterschiedliche Arten von Spielern zusammenbringen zu wollen. Diejenigen, die nach einem Einzelspieler-Epos im BioWare-Stil suchten und diejenigen, die einen Shooter-Looter mit Multiplayer-Fokus à la Destiny 2 haben wollten. Bis zur 30. oder 40. Spielstunde bzw. bis zum Beginn des "Endgames" hätte das Konzept auch funktioniert, meinte Wilson, aber danach zeigte sich, dass die ursprüngliche Planung nicht aufging.Wilson sagte, dass BioWare definitiv weiter bestehen werde, sich jedoch anpassen müsste, schließlich würde sich der Markt und das Publikum verändern: "Wir werden weiter unsere Kernzielgruppe von BioWare haben, die uns schon sehr lange begleitet. Es gibt heute Kinder, die 12 Jahre alt sind und noch nicht dabei waren, als BioWare anfing, Spiele zu entwickeln ... und sie haben unterschiedliche Erwartungen daran, wie ein BioWare-Spiel im Kontext der Welt aussehen sollte, in der sie aufgewachsen sind. Infolgedessen muss sich BioWare weiterentwickeln und expandieren und die eigene Anpassungsfähigkeit testen. Die Mitarbeiter von BioWare werden weiterhin jeden Tag zur Arbeit kommen und ihren alten und neuen Spielern zuhören und versuchen, ihre Versprechen, die sie diesen Spielern gegeben haben, einzuhalten. Genau das sieht man, wenn man sich heute Anthem anschaut."Über die Zukunft von Anthem sagte Wilson: "Wenn ich also an Anthem in einem sieben- bis zehnjährigen Lebenszyklus denke, hatte es vielleicht nicht den Start, den viele von uns gewollt haben, einschließlich unserer Spieler. Ich habe das Gefühl, dass dieses Team letztendlich mit etwas Besonderem und Großartigem dorthin kommen wird, weil sie gezeigt haben, dass sie es können."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog