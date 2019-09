Anthem: Keine weiteren "Akte", dafür regelmäßige Updates - 4Players.de

Bei BioWare und Electronic Arts hat man sich dazu entschlossen, weitere Inhalte für das Action-MMO nicht länger in Form von weiteren Akten zuveröffentlichen. Das berichtet PC Gamer in Anlehnung auf einen Beitrag im offiziellen Blog der Entwickler. Stattdessen will man in Zukunft regelmäßige Updates (Seasonal Updates) liefern, in denen man laut Chad Robertson (Head of Live Services) weitere Herausforderungen bereitstellen möchte.Trotz des holprigen Starts und der verhaltenen Reaktionen auf die verschobene Veröffentlichung des ersten Zusatz-Akts will man bei BioWare weiter an Anthem festhalten:"Wie ich bereits früher gesagt haben, wollen wir euch gegenüber transparent sein und euch sagen, dass wir wissen, dass mehr Arbeit nötig ist, um Anthem besser zu machen", so Robertson. "Wir wollen außerdem sicherzustellen, unsere Worte mit einem großartigen Spiel zu untermauern. Ich habe heute keine Neuigkeiten, was die Änderungen auf lange Sicht angehen, die wir zu Anthem bringen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir uns weiter für euch, unsere Community, engagieren wollen und euch umgehend wissen lassen, sobald wir etwas von dem zeigen können, was kommt."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog