Anthem: BioWare verspricht grundlegende Überarbeitung und Neugestaltung des Spielerlebnisses

Während in Anthem noch immer die Weihnachtsdekoration steht, hat sich Casey Hudson (Bioware General Manager) zur Zukunft des Spiels geäußert. Im BioWare-Blog schreibt er, dass grundlegende Verbesserungen und die Neugestaltung des Spielerlebnisses in Entwicklung seien - und sie deswegen erstmal keine neuen Inhalte für das Spiel rausbringen werden.Im Statement Back-up ) heißt es: "Wir haben euer Feedback gehört, dass Anthem eine befriedigendere Beuteerfahrung, einen besseren langfristigen Fortschritt und ein erfüllteres Endgame braucht. Wir sind uns also bewusst, dass es viel grundlegende Arbeit zu leisten gilt, um das volle Potenzial herauszuholen - und dass dazu eine umfangreichere Neuerfindung als ein Update oder eine Erweiterung erforderlich ist. In den kommenden Monaten werden wir uns auf eine längerfristige Neugestaltung des Spielerlebnisses konzentrieren und insbesondere daran arbeiten, den Kern des Spiels (Core Gameplay Loop) mit klaren Zielen, motivierenden Herausforderungen und Fortschritten mit sinnvollen Belohnungen neu zu gestalten - und gleichzeitig den Spaß am Fliegen und das Kämpfen in einer großen Science-Fantasy-Umgebung zu bewahren. Und um das richtig zu machen, werden wir etwas tun, das wir lieber schon beim ersten Mal getan hätten - einem spezialisierten Team die Zeit geben, zu testen und zu iterieren, wobei wir uns zuerst auf das Gameplay konzentrieren."Er führt fort: "In der Zwischenzeit werden wir die aktuelle Version von Anthem weiterführen, aber wir werden uns von "vollständigen Seasons" entfernen, während das Team an der Zukunft von Anthem arbeitet. Wir werden das Spiel mit Events weiterführen, den Store aktualisieren und vergangene Saison- und Cataclysm-Inhalte wieder aufgreifen - beginnend mit dem ersten Jubiläum gegen Ende des Monats."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog