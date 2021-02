Anthem: EA will gerüchteweise diese Woche über mögliche Einstellung beraten

Zwei Jahre nach dem Start von Anthem ( ab 6,49€ bei kaufen ) könnte es nicht all zu gut um den Online-Shooter stehen: Bloomberg ( via pcgamer.com ) will gerüchteweise erfahren haben, dass Electronic Arts' Führungskräfte im Laufe dieser Woche darüber entscheiden werden, ob endgültig der Stecker gezogen wird - oder ob das Team von rund 30 Mitarbeitern erweitert werden soll, um weiter an Updates für den Titel zu arbeiten.Eine Überarbeitung (auch "Anthem 2.0" bzw. "Anthem Next" genannt) wäre nach der Einschätzung von pcgamer.com ein aufwändiges Unterfangen, da Bioware bekanntlich im vergangenen Jahr eine grundlegende Überarbeitung und Neugestaltung des Spielerlebnisses ("Neuerfindung") angekündigt hatte Letztes aktuelles Video: VideoEpilog