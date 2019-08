DragonBall FighterZ: Janemba (DLC) schlägt bald zu - 4Players.de

Screenshot - DragonBall FighterZ (PC)

Der DLC-Charakter Janemba wird am 8. August in DragonBall FighterZ auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One zur Verfügung stehen. Gogeta [SSGSS] wird "kurz darauf" folgen. Abgeschlossen wird der zweite FighterZ Pass dann von Broly [DBS].Letztes aktuelles Video: JanembaBandai Namco Entertainment schreibt über den FighterZ-Pass 2: "Mit dem FighterZ-Pass 2 erhältst du Zugriff auf sechs zusätzliche mächtige Charaktere, die dein FighterZ-Spiel bereichern werden! Alle Kämpfer bringen eigene Z-Marken, Lobby-Avatare und alternative Farben mit sich. Durch den Kauf des FighterZ-Pass 2 erhältst du außerdem exklusive Kommentatoren-Stimmpakete, die deine Kämpfe noch aufregender machen!"