DragonBall FighterZ: Broly (DBS) zeigt sich im Trailer - 4Players.de

Der letzte Charakter aus dem zweiten FighterZ Pass für DragonBall FighterZ ist bekanntlich Broly (DBS / Dragon Ball Super). Bandai Namco Entertainment hat beim "Red Bull Saga Event" in Madrid den anstehenden DLC-Kämpfer in Aktion gezeigt. Seine Kampffähigkeiten sind im folgenden Trailer zu sehen.Wann Broly (DBS) auf PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen wird, steht nicht fest. Der Publisher spricht lediglich von "Coming Soon". Der Charakter ist im FighterZ Pass 2 enthalten, kann aber auch separat erworben werden.Letztes aktuelles Video: Broly DBSBandai Namco Entertainment schreibt über den FighterZ-Pass 2: "Mit dem FighterZ-Pass 2 erhältst du Zugriff auf sechs zusätzliche mächtige Charaktere, die dein FighterZ-Spiel bereichern werden! Alle Kämpfer bringen eigene Z-Marken, Lobby-Avatare und alternative Farben mit sich. Durch den Kauf des FighterZ-Pass 2 erhältst du außerdem exklusive Kommentatoren-Stimmpakete, die deine Kämpfe noch aufregender machen!"