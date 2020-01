Dragonball FighterZ: Goku (Ultra Instinct) als DLC-Charakter angekündigt

Goku (Ultra Instinct) wird als DLC-Kämpfer für das Fighting Game DragonBall FighterZ erscheinen. Das geht nach Angaben von Gematsu aus der jüngsten Ausgabe des Magazins V-Jump hervor. Weitere Details, darunter sicher das angepeilte Veröffentlichungsdatum, wollen Arc System Works und Bandai Namco Entertainment im Rahmen der Dragon Ball FighterZ World Tour Finals 2019 – 2020 verkünden, die am 8. und 9. Februar in Paris stattfinden werden.DragonBall FighterZ ist erhältlich für PC, PS4, Xbox One und Switch. Im Test konnten uns die Prügeleien überzeugen und es gab eine Wertung von 84%.Letztes aktuelles Video: Broly DBS Release Date