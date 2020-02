DragonBall FighterZ: Kefla zeigt ihre Kampffertigkeiten

Am 28. Februar 2020 wird Kefla als nächste Kämpferin bzw. Zusatz-Charakter für DragonBall FighterZ auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Sie wird ebenfalls im FighterZ Pass 3 enthalten sein, wobei FighterZ-Pass-Käufer zwei Tage früher Zugriff auf die neue Figur haben werden, also am 26. Februar. Der FighterZ Pass 3 wird fünf Charaktere enthalten. Neben Kefla (28. Februar) wurde bisher Goku [Ultra Instinct] (Frühjahr 2020) enthüllt.Ihre Kampffertigkeiten zeigt Kefla im folgenden Video mit Spielszenen, das von Publisher Bandai Namco Entertainment Europa veröffentlicht wurde.Letztes aktuelles Video: Kefla Spielszenen-Trailer