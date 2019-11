The Artful Escape: Lebenszeichen des popkulturellen Action-Adventures - 4Players.de

Nach längerer Sendepause ist neues Material zu The Artful Escape (ehemals The Artful Escape of Francis Vendetti) gezeigt worden. Das popkulturelle Action-Adventure soll 2020 für Xbox One und Apple Arcade erscheinen. Eine PC-Version ist nicht erwähnt worden - im Gegensatz zur ursprünglichen Ankündigung. The Artful Escape wird von Beethoven & Dinosaur entwickelt und von Annapurna Interactive veröffentlicht."The Artful Escape erzählt die Geschichte von Francis Vendetti, der sich auf eine multidimensionale Reise begibt, um seine Bühnenpersönlichkeit zu schaffen. Erlebe ein Action-Abenteuer mit erzählerischen Elementen, einer außergewöhnlichen Soundgestaltung, schillernden Visuals, mitreißender Musikuntermalung und einer gefühlvollen Botschaft. Tauche ein in die Welt von Artful Escape und finde Dein wahres Selbst."Letztes aktuelles Video: Ankpndigung