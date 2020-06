The Artful Escape: Das popkulturelle Action-Adventure im Spielszenen-Video

Musikalische Jams im Stile von Unheimliche Begegnung der dritten Art.

Erstelle deine eigene Bühnenpersona von den Science-Fiction-Anfängen deiner Vorgeschichte bis hin zum Glitzer deines Makeups.

Sprich mit vielerlei Wesen, darunter desillusionierte Ladenbesitzer, nostalgische Dorfbewohner, schwerfällige außerirdische Tiere und realitätstrotzende Kolosse.

Gehe, laufe, hopple, luftwandle, trippe, tanze und zische per Lichtkanone durch das Multiversum. Durchquere klangvolle Landschaften, durch deine Bewegungen getriggert, als wäre die Welt selbst ein Instrument."

Am Vorabend seiner ersten Aufführung kämpft Francis Vendetti mit dem Erbe einer toten Folkbandlegende und den kosmischen Streifzügen seiner eigenen Fantasie. Francis, ein jugendliches Gitarrentalent, begibt sich auf eine bewusstseinserweiternde, multidimensionale Reise, um seine Bühnenpersona zu inspirieren.