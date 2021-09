The Artful Escape: Bühne frei für den kosmischen Streifzug durch die eigene Fantasie

Eine Geschichte über große Erwartungen, gewaltige Vermächtnisse, Außerirdische, Volksmusik, Gitarrensolos, Improvisationen und das Leben deiner Träume aus Erinnerungen.

Musikalische Jams. Aus der Tiefe deines Seins. Sie durchqueren Dimensionen.

Gestalte deine eigene Bühnenpersönlichkeit, von den Sci-Fi-Anfängen deiner Vorgeschichte bis hin zur Zierde deiner Moonboots.

Tausch dich aus, berate dich und chille mit den unterschiedlichsten Wesenheiten, darunter desillusionierte Ladenbesitzer, nostalgische Dorfbewohner, schwerfällige außerirdische Wildtiere und realitätstrotzende Kolosse.

Shreddere, schwebe und tanze durch das Multiversum. Durchquere klangvolle Landschaften – durch deine Bewegungen komponiert – als wäre die Welt selbst ein Instrument.

Am 9. September 2021 haben Annapurna Interactive und Beethoven & Dinosaur das popkulturelle Action-Adventure The Artful Escape für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam , wo bis dato 95 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, wird noch bis zum 16. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Im Microsoft Store werden hingegen 19,99 Euro für das auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltene Musikabenteuer fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Am Vorabend seines ersten Auftritts kämpft Teenie-Gitarrentalent Francis Vendetti mit dem Erbe einer toten Folk-Legende und den kosmischen Streifzügen seiner eigenen Fantasie. Beim Versuch, dem musikalischen Vermächtnis seines Onkels zu entkommen, geht er auf eine bewusstseinserweiternde Reise, um seine Bühnenpersona zu inspirieren und herauszufinden, wer er nicht ist. Ein Abenteuer gestohlener Opernhäuser, klangvoller außergewöhnlicher Landschaften und der unmöglichen Tiefen des Kosmisch Extraordinären. Mit Sprechern Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong und Carl Weathers."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer