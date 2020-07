Ooblets: Mischung aus Pokémon, Harvest Moon und Animal Crossing startet in den Early Access

Baue auf deiner Farm Feldfrüchte an und verkaufe sie in der Stadt

Stelle dein Ooblets-Team zusammen, verbessere es und schalte neue Tanzschritte frei

Gestalte deinen Charakter mit verschiedenen Outfits und Accessoires

Tritt einem Ooblet-Club bei, um dein erstes Baby-Ooblet zu erhalten

Nimm an Tanzwettbewerben teil, um neue Ooblet-Samen zu verdienen und Turniere zu gewinnen

Erweitere und dekoriere dein Haus, bis aus einer kleinen Hütte ein stattliches Farmhaus wird

Lerne die Bewohner der Stadt kennen und freunde dich mit ihnen an, wenn du magst!

Erfülle die täglichen Herausforderungen, verdiene Abzeichen, hilf dem Bürgermeister, die Stadt vor dubiosen Typen zu retten, und lüfte die Geheimnisse von Oob

Screenshot - Ooblets (PC, One)

Am 15. Juli 2020 ist die von Pokémon, Harvest Moon und Animal Crossing inspirierte Lebenssimulation Ooblets von Glumberland in den Early Access für PC bzw. die Spielvorschau auf Xbox One gestartet . Im Epic Games Store und Microsoft Store , wo auch eine kostenlose Testverison verfügbar ist, wird noch bis zum 23. Juli ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 20,99 Euro bzw. 24,99 Euro gewährt. In der Spielbeschreibung heißt es: "Bei Ooblets dreht sich alles um Landwirtschaft, das Sammeln von Kreaturen und das Leben in einer Kleinstadt. Hier baust du deine Farm auf, schließt Freundschaften, züchtest Ooblets und veranstaltest Tanzwettbewerbe."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer