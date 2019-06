Griftlands: Alles ist verhandelbar: Lebenszeichen des Sci-Fi-Rollenspiels von Klei Entertainment - 4Players.de

Bei der PC Gaming Show 2019 hat Klei Entertainment das Sci-Fi-Rollenspiel Griftlands in Aktion gezeigt. In Griftlands ist alles verhandelbar: Geld, Loyalität und sogar Moral. Handgezeichnete 2D-Grafik, Reisen über die Weltkarte, Partyverwaltung, folgenreiche Gespräche/Verhandlungen und rundenbasierte Kämpfe (mit einem Kartensystem) werden versprochen. Weitere Details wollten die Entwickler noch nicht verraten. Die Alpha-Phase soll im Juli 2019 im Epic Games Store starten.Klei hat in den vergangenen Jahren Mark of the Ninja, Don't Starve (Don't Starve Together), Invisible, Inc. und Oxygen Not Included (Early Access) veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show