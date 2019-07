Griftlands: Sci-Fi-Rollenspiel von Klei Entertainment als Alpha-Version verfügbar - 4Players.de

Screenshot - Griftlands (PC) Screenshot - Griftlands (PC) Screenshot - Griftlands (PC) Screenshot - Griftlands (PC) Screenshot - Griftlands (PC)

Griftlands ist als Alpha-Version in den Early Access im Epic Games Store gestartet (Preis: 12,49 Euro). In dem Sci-Fi-Rollenspiel ist alles verhandelbar: Geld, Loyalität und sogar Moral. Handgezeichnete 2D-Grafik, Reisen über die Weltkarte, Partyverwaltung, folgenreiche Gespräche/Verhandlungen und rundenbasierte Kämpfe mit einem Kartensystem sind geplant.Es wird erwartet, dass das Spiel im Herbst 2020 die Early-Access-Phase hinter sich lassen wird. Updates sollen alle zwei Wochen erscheinen. In der Alpha wird man als Kopfgeldjägerin Sal spielen und 80 Prozent ihrer Kampagne abschließen können. Jeder Durchlauf des Spiels bietet neue Ereignisse, Jobs, Bosse und Karten. Erreicht man das Ende der Kampagne, schaltet man schwierigere Prestige-Modifikatoren für zukünftige Partien frei. Die Entwickler wollen im Early-Access-Verlauf weitere Karten, Quests und Charaktere hinzufügen, die Balance optimieren, die allgemeine Spielqualität verbessern und am Ende soll es drei Charaktere mit jeweils eigenen Kampagnen geben. Weitere Angaben zur Roadmap findet ihr hier Entwickelt wird das Spiel von Klei Entertainment, die den vergangenen Jahren Mark of the Ninja, Don't Starve (Don't Starve Together), Invisible, Inc. und Oxygen Not Included (Early Access) veröffentlicht haben."Griftlands ist ein Deckaufbau-Roguelike, in dem du mit anderen verhandeln, kämpfen, sie bestehlen und auf andere Weise von dir überzeugen kannst. Jede Entscheidung hat Gewicht, ob beim Job, für den du dich entscheidest, bei deinen Freunden, die du findest, oder den Karten, die du sammelst. Der Tod lauert hinter jeder Ecke, doch jedes Spiel bietet dir auch neue Erfahrungen und Strategien, die du erforschen kannst. In der Alpha spielst du Sal - einen Abenteurer, der auf Profit und Rache aus ist. Dich erwarten regelmäßige Aktualisierungen mit neuen Karten, Aufträgen und Charakteren, an denen wir ständig arbeiten und in die Rückmeldungen und Anregungen unserer Spieler einfließen."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show