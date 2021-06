Griftlands: Sci-Fi-Rollenspiel von Klei Entertainment für PC erschienen; Konsolen und Übersetzungen folgen

Aktualisierung vom 2. Juni 2021, 09:08 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 29. Mai 2021, 11:49 Uhr:



Griftlands Am 1. Juni 2021 hat Klei Entertainment das kartenbasierte Roguelite-Rollenspiel Griftlands wie angekündigt für PC veröffentlicht und den Early Access nach knapp zwei Jahren offiziell beendet . Via Epic Games Store und Steam , wo die über 7.000 Nutzerreviews bis dato "äußerst positiv" ausfallen, wird noch bis zum 8. Juni ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,43 Euro statt 16,79 Euro). Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen am 4. Juni, eine deutsche Übersetzung in den nächsten Wochen folgen.

von Klei Entertainment verlässt am 1. Juni den Early Access auf PC im Epic Games Store und auf Steam . Windows, macOS und Linux werden unterstützt und es gibt eine Mod-Szene im Steam Workshop. Die Konsolen-Umsetzungen werden am 4. Juni auf PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Das Spiel wird vollständig auf Englisch und Chinesisch (vereinfacht und traditionell) spielbar sein. Weiteren Sprachen sollen nach dem Verkaufsstart unterstützt werden. So sollen offizielle Übersetzungen (brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch) in den Wochen nach dem Launch veröffentlicht.Das Sci-Fi-Rollenspiel mit Kartendeckaufbau war seit Mitte 2019 im Early Access. Damals war Sal die einzige spielbare Figur und ihre Geschichte war noch nicht einmal vollständig. Seitdem haben die Entwickler zwei weitere Spielercharaktere, Dutzende neue Nicht-Spieler-Charaktere, viele Bossgegner und Hunderte von Karten hinzugefügt - alles mit der Hilfe der Community.In dem Sci-Fi-Rollenspiel ist alles verhandelbar: Geld, Loyalität und sogar Moral. Sowohl die rundenbasierten Kämpfe als auch die Gespräche/Verhandlungen werden mit einem Kartensystem realisiert. Ansonsten erkundet man die handgezeichnete 2D-Welt, reist über die Weltkarte, findet oder kauft Mitstreiter und trifft folgenreiche Entscheidungen. Entwickelt wird das Spiel von Klei Entertainment, die den vergangenen Jahren Mark of the Ninja, Don't Starve (Don't Starve Together), Invisible, Inc. und Oxygen Not Included veröffentlicht haben."Griftlands ist ein unberechenbares Deckaufbau-Spiel, in dem du dir deinen Weg durch eine zerrüttete Sci-Fi-Welt kämpfst und bahnst. Jede Entscheidung ist wichtig, sei es der Job, den du annimmst, die Freunde, die du findest, oder die Karten, die du sammelst. Der Tod kommt schnell, doch jedes Spiel bietet neue Situationen und Strategien zum Erkunden. Überwinde Hindernisse mit der Kraft deiner Fäuste - oder deiner Worte. Du musst deine Karten richtig wählen und ausspielen, wenn du überleben willst. Bau zwei Decks gleichzeitig und halte den Ausgleich zwischen beiden im Gleichgewicht. Lerne aus jedem versuchten Durchlauf durch die vielfältigen Geschichten von Griftlands. Triff bei jedem Spiel auf unterschiedliche Kombinationen von Gegnern, Aufgaben und Ereignissen. Dein Schicksal entscheidet sich durch deine Entscheidungen und durch das Schicksal."Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Edition AnkündigungsTrailer