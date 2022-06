Tunic: Zelda mit Fuchs bald auch auf PlayStation

Tunic ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) , das liebevolle Action-Adventure mit Charme und Grips, erscheint im Herbst auch für die beiden PlayStation-Konsolen. Ein echtes Highlight, das sich kein Zelda-affiner Sony-Jünger entgehen lassen sollte.Wirklich viel Neues gibt es an dieser Stelle nicht zu berichten: Tunic vom kanadischen Entwickler Andrew Shouldice, das er in Zusammenarbeit mit Publisher Finji und Menschen von Powerup Audio, Lifeformed und Burndown Productions, im Jahr 2022 endlich fertigstellen konnte, erscheint am 27. September für PS4 und PS5. Ende der Durchsage? Fast.Natürlich möchte ich an dieser Stelle noch auf unseren Test verweisen: "Tunic ist ein Kleinod: Lasst euch vom trägen Beginn und manch übertriebener Schwierigkeitsspitze nicht unterkriegen – das Aufleveln, Erkunden und Hineinfuchsen lohnt sich. Zum einen entdeckt ihr eine der liebevollsten Spielwelten der jüngeren Vergangenheit, zum anderen fühlt sich das Finden von Abkürzungen und Geheimgängen sehr befriedigend an. Und spätestens bei der virtuellen Anleitung komme ich ins Schwärmen – hier sind die Kreativität und die Liebe zum Detail von Shouldice und seinem kleinen Team zum Greifen nah."Kurzum: Action-Abenteurer aus dem Sony-Lager können (fast) bedenkenlos zugreifen, wenn sie etwas für 2D-Zeldas oder Death's Door übrig haben. Zu guter Letzt: Wir konnten kürzlich ausführlich mit Tunic-Macher Andrew Shouldice über den Entwicklungsprozess plaudern – deshalb wird es hier auf 4Players bald ein Interview geben.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer