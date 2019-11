The Crew 2: Blazing-Shots-Update steht bereit - 4Players.de

Für The Crew 2 ist das Blazing-Shots-Update kostenlos auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das vierte Update verschärft den Konkurrenzkampf mit "LIVE Summit Events". Hierbei fahren die Spieler um die Spitze der Rangliste und können Belohnungen basierend auf ihrem Ranking gewinnen. Bei wöchentlichen PvE-Turnieren muss man in neun Aktivitäten beweisen.Ubisoft: "The Crew 2 Blazing Shots stellt das Elite Bundle 3 vor, das drei exklusive Fahrzeuge einen Monat lang mit einem Rabatt von 20 Prozent bietet: Ferrari 599XX EVO (Touring Car), Porsche Carrera GT (Hypercar) und der Citroën GT (Hypercar). Zudem werden ab Day One und in den folgenden Monaten 12 neue Fahrzeuge hinzukommen, darunter einige der legendärsten Autos, die je gebaut wurden, wie der Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (Hypercar) und der Mazda RX-8 (Street Race). Um die eigenen Fahrzeuge richtig strahlen zu lassen, wurde eine brandneue Kosmetikkategorie, die Underglows, hinzugefügt. 78 neue Kosmetikartikel werden im Laufe des Monats ergänzt, damit die Spieler ein Fahrzeug kreieren können, das für einen Motorsport-Champion auch geeignet ist."Letztes aktuelles Video: Blazing Shots - Launch Trailer