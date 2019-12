The Crew 2: An diesem Wochenende kostenlos spielbar auf allen Plattformen - 4Players.de

Kostenlos ein paar Runden im Open-World-Rennspiel The Crew 2 drehen? Das ist an diesem Wochenende möglich – genauer gesagt vom 5. bis 9. Dezember. Wer sich danach entschließt, die Vollversion zu kaufen, darf seinen Fortschritt übernehmen. Wie Ubisoft mitteilt, gibt es derzeit auf den verschiedenen Plattformen Rabatte von bis zu 75 Prozent. Anlass für die Aktion ist die Veröffentlichung von der Erweiterung The Crew 2 – Blazing Shots.Das Gratis-Wochenende steht sowohl bei Uplay, Steam, Epic Games Store als auch Xbox One und PS4 zur Verfügung. Auf der Microsoft-Konsole benötigt man für die Teilnahme allerdings zwingend ein Abo von Xbox Live Gold. Auf der PS4 kann man das Rennspiel zwar ohne Plus-Mitgliedschaft im Offline-Modus nutzen, benötigt für die Online-Funktionen aber ebenfalls PlayStation Plus.Letztes aktuelles Video: Blazing Shots - Launch Trailer