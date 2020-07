The Crew 2: Sommer in Hollywood: Sechstes Update mit 24 Fahrzeugen

Für The Crew 2 erscheint heute das sechste (kostenlose) Update mit dem Titel "Sommer in Hollywood" auf PC, PS4, Stadia und Xbox One. Das Update umfasst 24 neue Fahrzeuge, die gekauft oder verdient werden können. Hierzu gehören u.a. der Koenigsegg One:1 2014 (Hypercar), der Porsche 911 Carrera 4S 2020 (Street Race) oder der DeLorean DMC-12 1981 (Street Race).Ubisoft: "Spieler können mit diesen Fahrzeugen an den wöchentlichen LIVE-Summit-Rennen teilnehmen und sich an die Spitze der Ranglisten fahren. Einmal im Monat haben Herausforderer die Möglichkeit, an einem Premium-LIVE-Summit teilzunehmen, bei dem die besten Teilnehmer mit einem einzigartigen Sonderfahrzeug belohnt werden. Durch Events mit spezifischen Themen können Spieler in ihre liebsten Hollywood-Erinnerungen eintauchen und Events erleben, die einigen der berühmtesten Universen Tribut zollen, die je geschaffen wurden."Letztes aktuelles Video: Summer in Hollywood - Launch-Trailer