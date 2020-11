The Crew 2: The Chase: Bisher größtes Update bringt ein saisonales Event-System

Screenshot - The Crew 2 (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - The Crew 2 (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - The Crew 2 (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - The Crew 2 (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - The Crew 2 (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - The Crew 2 (PC, PS4, Stadia, One)

Ubisoft hat das "bisher größte Update" für The Crew 2 ab 9,99€ bei kaufen ) veröffentlicht. Im dritten Jahr des Spiels wird ein saisonales System eingeführt, in dem die TV-Show-Firma "Motorflix" im Mittelpunkt steht. Die Firma produziert "motorbetriebene Actionfilme" und die Spieler werden rekrutiert, um die Hauptrolle in diversen TV-Serien mit saisonalen und themenbezogenen Episoden zu übernehmen."Jede Episode dauert vier Monate und besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Episoden, die zwei Monate lang andauern. In der allerersten Episode, The Chase, verkörpern die Spieler einen Elite-Fahrer der Interception Unit der Vault Corp, einer Privatbank. Der Auftrag lautet: Die Gesetzlosen müssen aufgehalten werden, bevor sie aus der Stadt fliehen", schreibt der Publisher."Neben Motorflix erhalten Spieler ebenfalls die Möglichkeit, Inhalte durch eine brandneue Funktion freizuschalten: den Motorpass. Der Motorpass ist ein neues, optionales und mehrstufiges Belohnungssystem, worin Spieler tägliche und saisonale Herausforderungen meistern müssen. Jede Episode erscheint mit einem eigenen Motorpass, der aus 50 Stufen besteht. Der Motorpass bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen, einschließlich exklusiver Fahrzeuge, an. Die Spieler müssen den Premium-Motorpass erwerben, um den Zugang zu Premium-Belohnungen erhalten zu können. Dieser kann für 80.000 Crew-Credits erworben werden.""In beiden Episoden von The Crew 2 Season 1 sind weiterhin Fahrzeug-Drops vorhanden, darunter Chevrolet C8 Stingray 2020 und der Lamborghini Veneno Interception Unit 2013. Insgesamt stehen allen Spielern in dieser Season 28 neue Fahrzeuge zur Verfügung, die sie erspielen oder kaufen können. Darüber hinaus gibt es in jeder Episode neue thematische Ereignisse, die den Schauplatz und die Musik für Zusammentreffen mit neuen Gegnern schaffen. In Staffel 1: The Chase stehen vier neue themenbezogene Ereignisse für alle zur Verfügung, mit denen exklusive Belohnungen freigeschaltet werden können. Zudem können Spieler einen neuen Spielmodus genießen, in dem sie feindliche Fahrzeuge im Solo- oder Koop-Modus ausschalten müssen."Letztes aktuelles Video: The Chase LaunchTrailer Season 1 Episode 1