The Crew 2: Die Jagd: Zweite Episode der ersten Season beginnt

Season 1 - Episode 2: "Die Jagd" ist ab heute in The Crew 2 ab 2,99€ bei kaufen ) verfügbar. In Episode 2 sind die Verbrecher mit den Waren unterwegs, die sie von der Privatbank Vault Corp. gestohlen haben. Um sie zu stoppen, müssen die Spieler ihre Fahrkünste im Gelände in Rally-Raid- und Rally-Cross-Chase-Events unter Beweis stellen. Außerdem werden nach und nach weitere PvE-Events freigeschaltet.Ubisoft: "Episode 2: 'Die Jagd' bietet außerdem einen brandneuen Motorpass, das optionale mehrstufige Belohnungssystem, das sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen bietet, darunter Fahrzeuge wie den K.S. Masked Leader (Hypercar), eine exklusive Kreation von Khyzyl Saleem, den RAM 1500 Rebel TRX Concept Enforcer Edition (Rally Raid), den Chevrolet Camaro Z/28 RS Enforcer Edition (Rally Cross) und den Mitsubishi 3000GT VR4 Interception Unit (Street Race). Vanity-Items, Outfits und Währungspakete sind ebenfalls enthalten. (...) Zusätzlich wird es in Episode 2: “Die Jagd“ mehr Fahrzeug-Drops geben, einschließlich des Ford F-150 SVT Raptor 0210 Enforcer Edition (Rally Raid), neuen Anpassungsmöglichkeiten, wie z.B. neue Unterbodenbeleuchtungen und Scheibentönungen, sowie die brandneuen LIVE Summit Wettkämpfe."Das Open-World-Motorsportspiel ist auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store, Ubisoft Store auf Windows PC, Stadia und Ubisoft+ verfügbar.Letztes aktuelles Video: The Hunt LaunchTrailer Season 1 Episode 2