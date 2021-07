The Crew 2: Staffel 3, Episode 1 gestartet; Kostenlos-Wochenende steht bevor

Ubisoft startet mit der ersten Episode der "US Speed Tour East" die dritte Season zum Open-World-Rennspiel The Crew 2 ( ab 16,01€ bei kaufen ) eingeläutet. Entsprechend wird in einem wöchentlichen Rhythmus an der Ostküste entlang durch die Vereinigten Staaten gebrettert. Insgesamt umfasst die erste Episode 16 Events, darunter spezielle zeitbegrenzte Veranstaltungen, die man entlang der Strecke entdecken kann.Darüber hinaus sollen diverse Verbesserungen Einzug halten, darunter die Überarbeitung der LIVE Summits mit einer verbesserten UI, ein großzügigeres Wettkampfsystem und eine Ausweitung der Teilnahme auf Star-Level Spieler. Darüber hinaus wird das Punktesystem im Stunt-Modus angepasst, um Exploits entgegenzuwirken. Performance-Teile zwischen Fahrzeugen sollen sich jetzt ebenfalls tauschen lassen und die Checkpunkte für mehr als 50 Rennen wurden überarbeitet.Parallel zum Start der Season 3 stellt Ubisoft einen neuen Motorpass bereit, der neben exklusiven Fahrzeugen wie den Porsche 911 Carrera Turbo Pulse Perfomance Ed. auch kosmetische Items, Outfits und Währungspakete enthält. Gleichzeitig werden will man auch weiter kostenlose Inhalte anbieten, wie z.B. die monatlichen Fahrzeug-Drops. Ab dem 14. Juli stehen etwa die beiden Boliden Chevrolet Corvette C2 (Street Race) und Honda CB1000R (Street Race) geschenkt.Zwischen dem 8. und 12. Juli kann The Crew 2 übrigens kostenlos gespielt werden. Gleichzeitig bekommen Zuschauer die Chance, in diesem Zeitraum Twitch-Drops abzustauben.Letztes aktuelles Video: US Speed Tour East Launch Trailer Season 3 Episode 1