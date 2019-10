Skull & Bones: Verschiebung auf das Geschäftsjahr 2022 - 4Players.de

Das auf Multiplayer ausgerichtete Piratenspiel Skull & Bones soll jetzt erst im Geschäftsjahr 2022 erscheinen, das einen Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 abdeckt. Das geht nach Angaben von Bloomberg ebenfalls aus dem jüngsten Geschäftsbericht von Ubisoft hervor. Damit fügt sich der Titel in eine ganze Reihe von Spielen ein, deren Verschiebung der französische Publisher im Rahmen des Berichts verkündete ( siehe News ).Schon im Mai hatte Ubisoft eingeräumt , den anvisierten Releasetermin von Skull & Bones in diesem Jahr nicht mehr halten zu können. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass das Spiel neben dem PC nicht länger für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wird, sondern bereits auf der PlayStation 5 und Xbox Scarlett die Segel setzen dürfte.Angekündigt wurde das Spiel auf der E3 im Jahr 2017 und wurde in diesem Jahr nicht auf der Messe gezeigt.Letztes aktuelles Video: The Hunting Grounds E3-Gameplay-Trailer