Skull and Bones: Ubisoft sucht nach Playtestern für das Piraten-Onlinespiel

Erst letzten Monat ließ Ubisofts CFO Frédérick Duguet verlauten, dass die Entwicklung des Piraten-Onlinespiels Skull and Bones ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) gut vorangeht (wir berichteten ). Das scheint sich auch langsam zu zeigen, denn der Publisher lädt seit kurzem ausgewählte Spieler zum Testen des noch in Entwicklung befindenden Spieles ein.Im Rahmen einer offiziellen Ausschreibung können Interessierte sich für das Programm anmelden. Getestet wird eine sehr frühe Version des Spiels, um Ubisoft Feedback zu Problemen zu liefern. Jeder kann sich für das Test-Programm bewerben, aber nur diejenigen, die dem Testen von unfertigen Versionen gewillt sind, werden zugelassen. Außerdem muss eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben werden. Die idealen Kandidaten, so Ubisoft, müssen Fans von Skull and Bones sein und ein starkes Interesse an der Spieleentwicklung haben, mit viel Zeit zum Spielen und um Feedback zu geben. Hier könnt ihr euch für Ubisofts Insider-Programm zu Skull and Bones bewerben.Skull & Bones wurde erstmals 2017 vorgestellt, hat aber seitdem eine Verzögerung nach der anderen erlitten. Es wurde schließlich auf 2020 verschoben, bevor Ubisoft bekannt gab, dass es einen umfassenden Neustart erfahren hat. Seitdem wurde ein Release für das nächste Fiskaljahr angesetzt, welches zum 31. März 2023 ausläuft.