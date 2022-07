Skull and Bones: Neues Konzept und Release-Datum enthüllt

Lustig ist das Piratenleben?

Crafting für das eigene Schiff

Nur noch Next-Gen

Skull and Bones wird am 8. November für PC (Epic-Store und Ubisoft-Store), PS5 und Xbox Series X | S erscheinen. Von einem Release für PS4 und Xbox One ist nicht mehr die Rede.





Ubisoft hat in einem Livestream das neue Spielkonzept von Skull and Bones ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) vorgestellt. Der zunächst auf Schiffsschlachten fokussierte Multiplayer-Titel soll jetzt zu einer Konkurrenz für Sea of Thieves werden und am 8. November erscheinen.Nach langer Funkstille hat Ubisoft ein Skull and Bones präsentiert, das schon ziemlich fertig aussieht - und im Grunde ein Assassin's Creed Black Flag ohne den Assassin's- Creed-Part präsentiert.Die Spieler werden bei Skull and Bones ein Schiff kommandieren, mit dem sie den indischen Ozean terrorisieren können. Mit drei Schiffsklassen, vom Frachter bis zum kanonenstarrenden Feuerkraft-Schiff sollen Aktivitäten angegangen werden können, die von Aufträgen über Plünderungen bis zur Schatzsuche reichnen.Dabei soll auch das Crafting im Vordergrund stehen. Dafür können unterwegs Rohstoffe abgebaut und Meeresbewohner gejagt werden, die dann in neue Schiffselemente investiert werden können. An Land gehen ist, anders als in Assassin's Creed Black Flag oder Sea of Thieves aber wohl nur an wenigen Orten möglich. In der Vorstellung zeigte Ubisoft eine Piratensiedlung, in der Aufträge angenommen oder Schiffs-Upgrades erstanden werden können.Tatsächlich setzt Skull and Bones laut den Entwicklern auch weiterhin auf Multiplayer. So kann man alle Aktivitäten zusammen mit anderen Spielern angehen. Die können sich aber auch als die ärgsten Feinde entpuppen, wenn man ihnen im PvP begegnet. Der Trailer gibt einen Überblick über die Spielmechaniken über das Piratenspiel in offener Wet.