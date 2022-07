Skull and Bones: Entwickler sind vom Erfolg nicht überzeugt

Entwicklung in die falsche Richtung?

Mit dem kommenden Piratensimulator Skull & Bones wähnt sich Ubisoft in ruhigen Gewässern – das sehen die Entwickler des Spiels etwas anders und glauben nicht an einen großen Erfolg des neuen Titels.Bei Ubisoft scheint aktuell einiges im Argen zu liegen. Nach der Verschiebung von Avatar: Frontiers of Pandora und der Streichung von vier Spielen, die sich in der Entwicklung befanden, droht weiterer Ungemach – und zwar aus den eigenen Reihen.Aus Division wird ein Battle-Royale-Spiel für das Smartphone, vom neuen Splinter Cell und Beyond Good & Evil 2 ist weit und breit nichts zu sehen. Auch generell möchte Ubisoft in Zukunft auch ein großes Stück vom lohnenden Mobile-Markt abhaben, wie Firmenchef Yves Guillemot betont.Dieses Jahr warten noch zwei weitere Spiele der Franzosen auf den Release: Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das am 20. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch erscheint, ist zwar ein fast sicherer Hit-Kandidat dabei, bei dem Piraten-Abenteuer Skull & Bones sieht die Sache schon deutlich anders aus.Vor allem, weil man sich hier mit dem Genre-Primus und mittlerweile zum absoluten Top-Spiel gereiften Sea of Thieves messen lassen muss. Laut der Website Kotaku, die dank der Spezialisten Jeff Grubb und Jason Schreier, einen guten Einblick in die Entwicklungen hinter den Kulissen hat, sind auch die Entwickler von Skull & Bones absolut nicht von ihrem Produkt überzeugt und befürchten, dass keines der gebotenen Spiel-Elemente, die nötige Tiefe besitzt, um etwaig geneigte Piraten-Anwärter zu überzeugen.Zudem böte das Spiel nicht mehr, als das was bereits im letzten Livestream gezeigt wurde. Schon am 08. November können sich alle interessierten Zocker selber ein Bild davon machen, wenn Skull & Bones für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheint.Letztes aktuelles Video: The Hunting Grounds E3GameplayTrailer