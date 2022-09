Skull and Bones: Piraten-Gefechte zum fünften Mal verschoben

Später kommt das Piratenleben



Letztes aktuelles Video: The Hunting Grounds E3GameplayTrailer

Der Piraten-Multiplayer Skull and Bones ( ab 70,77€ bei vorbestellen ) ist erneut verschoben worden. Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung ankündigte, werden die Schiffsgefechte am 9. März 2023 erscheinen. Es ist die fünfte Verschiebung des 2017 vorgestellten Titels.Die Entwicklung von Skull and Bones steht anscheinend unter keinem besonders guten Stern. Nach Verzögerungen, Neuausrichtungen und Verschiebungen sollte die Piraten-Action eigentlich im November 2022 vom Stapel laufen. Jetzt hat Ubisoft aber erneut den Anker geworfen. Skull and Bones wird erst am 9. März 2023 die Jolly Roger hissen.In einer Pressemitteilung des Publishers heißt es, die Entwicklung sei vollständig abgeschlossen. Die zusätzlichen Monate sollen nun investiert werden, um Feinschliff vorzunehmen und die Balance zu perfektionieren.Skull and Bones wurde auf der E3 2017 mit einem monumentalen Trailer vorgestellt und sollte eigentlich bereits im Jahr 2018 erscheinen. Eine Neuausrichtung und Arbeitskultur-Skandale beim federführenden Studio Ubisoft Singapore später, auf 2022 und dann auf 2022-2023 verschoben. Auch das im Anschluss angepeilte Datum, der 8. November 2022, kann jetzt nicht gehalten werden.Falls Skull and Bones am 9. März 2023 wirklich erscheinen sollte, wird es für PC, PS5 und XBS verfügbar sein. Es ist eines der ersten Ubisoft-Spiele, die auf den Konsolen 80 Euro kosten werden.