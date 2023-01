Skull and Bones: Verschiebt sich bereits zum sechsten Mal

Skull and Bones: "Spieler werden positiv überrascht sein"

Probleme bei Ubisoft: Mehrere Spiele eingestellt

Die Entwicklung von Skull and Bones kommt auch 2023 nicht vom Fleck weg: Ubisoft hat das Piraten-Multiplayer-Spiel erneut verschoben. Es ist die mittlerweile schon sechste Verschiebung.Eigentlich sollte Skull and Bones nach einer langjährigen Entwicklungs-Odyssee nun am 9. März 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S in See stechen. Daraus wird aber nichts, wie Publisher Ubisoft in seinem aktuellen Finanzbericht bekanntgibt. Ein neues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.Gemäß des Finanzberichts von Ubisofts ist Skull and Bones jetzt für das frühe Geschäftsjahr 2023-2024 geplant, welches am 1. April 2023 beginnt. Wann genau der Release stattfindet, das lässt Ubisoft offen, spricht aber davon, dass Spieler sich schon bald selbst mithilfe einer Beta einen Eindruck von Skull and Bones verschaffen können."Die zusätzliche Zeit hat sich bereits ausgezahlt und zu beeindruckenden Qualitätsverbesserungen geführt, was durch die jüngsten Spieltests bestätigt wurde. Wir glauben, dass die Spieler von der Entwicklung positiv überrascht sein werden", so das Unternehmen. Mit der erneuten Verschiebung will man noch weiter an Skull and Bones feilen und den Bekanntheitsgrad steigern.Weiter ins Detail geht Ubisoft an der Stelle nicht. Für Skull and Bones selbst ist die Verschiebung derweil fast schon Alltag: 2017 wurde das Piratenspiel erstmals enthüllt und seitdem mehrfach verschoben . In Entwicklung soll es sich sogar schon seit 2013 befinden.Neben der Verschiebung von Skull and Bones offenbart Ubisoft im Finanzbericht, vor großen Herausforderungen zu stehen. "Wir sind eindeutig enttäuscht von unseren jüngsten Leistungen" heißt es von CEO Yves Guillemot."Wir sehen uns mit einer gegensätzlichen Marktdynamik konfrontiert, da sich die Branche weiter in Richtung Mega-Marken und langlebiger Live-Spiele verlagert und das vor dem Hintergrund einer sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage, die sich auf die Verbraucherausgaben auswirkt."Aus diesem Grund will Ubisoft fortan etwas vorsichtiger agieren und hat direkt einmal den Rotstift gezückt. Gleich drei Spiele, die bislang noch unangekündigt waren, hat das Unternehmen eingestellt – zusätzlich zu den Spielen, die man bereits im Juli 2022 einstellte . Der Fokus liegt in Zukunft vor allem auf den bereits etablierten Marken, wie Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Ghost Recon und The Division.Letztes aktuelles Video: The Hunting Grounds E3GameplayTrailer