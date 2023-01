Skull and Bones: Ausführliches Gameplay zum Piratenspiel veröffentlicht

Skull and Bones: Gameplay-Präsentation trifft auf wenig Gegenliebe

Neuer Releasetermin soll bald enthüllt werden

Erst vor wenigen Tagen verschob Ubisoft zum wiederholten Male den Release von Skull and Bones. Als kleine Entschädigung gewährt der Publisher einen Einblick in den aktuellen Zustand des Spiels.Das Piratenabenteuer befindet sich schon seit vielen Jahren in der Entwicklung und wurde mittlerweile sechs Mal verschoben. Einen neuen Releasetermin gibt es noch nicht, dafür aber jede Menge neues Gameplay. In über 30 Minuten zeigen die Entwickler von Ubisoft Singapore, was euch in Skull and Bones erwartet.Im Fokus der Gameplay-Präsentation steht eine Untersuchung, also eine der Missionen von Skull and Bones, mit der ein wenig Geschichte erzählt wird. Klassische Erzählstrukturen, wie ihr sie aus anderen Spielen kennt, solltet ihr aber nicht erwarten. Stattdessen werden hier verschiedene Aktivitäten kombiniert, in denen ihr nach und nach kleine Storys erzählt bekommt.Im vorliegenden Falle geht es um eine Geschichte, in der sich zwei Geschwister darum streiten, wer der wahre Erbe einer afrikanischen Küstenregion ist. Um die komplette Story in Erfahrung zu bringen, folgt ihr Hinweisen, die euch dazu bringen, eine Siedlung zu überfallen, ein Schiffswrack zu untersuchen und euch sogar zu einem Schatz führen.Das gezeigte Gameplay kommt jedoch bei vielen Zuschauern nicht allzu positiv an. In den Kommentaren bei YouTube und auf anderen Social-Media-Plattformen herrscht Skepsis. Viele sind von den gezeigten Spielelementen enttäuscht und sehen in Skull and Bones bisher nur verlorenes Potenzial, anstatt ein vielversprechendes Piratenabenteuer.Ob Ubisoft Singapore in den nächsten Monaten noch viele Verbesserungen an Skull and Bones vornehmen kann, bleibt derweil abzuwarten. Immerhin sollte das Spiel eigentlich schon im März 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen. Die Pläne wurden aber vor kurzem verworfen. Einen neuen Releasetermin für Skull and Bones gibt es noch nicht. Gemäß Ubisoft soll das Piratenspiel im Geschäftsjahr 2023-2024 erscheinen, also irgendwann zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. März 2024. Der genaue Termin soll jedoch schon bald verraten werden.Letztes aktuelles Video: The Hunting Grounds E3GameplayTrailer