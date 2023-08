Skull and Bones: Closed Beta noch in diesem Monat

Skull and Bones: Spieler können in der Beta handeln und zum Freibeuter werden

Ubisoft hat eine Closed Beta angekündigt, die manche Spieler überraschen könnte. Dabei handelt es sich nicht um ein Assassins Creed-Spiel, von dem gerade mehrere in der Pipeline sind, sondern um das PiratenabenteuerDieses Spiel wurde bereits 2017 angekündigt und seitdem aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben. 2018 war es im Rahmen der damaligen E3 sogar schon in einer kurzen Demo spielbar, aber wieviel das Spiel nach so langer Entwicklungszeit damit noch gemeinsam haben wird, ist fragwürdig.Der Trailer sieht derweil durchaus vielversprechend aus: ein Segeltörn der untergehenden Sonne entgegen, während ein verspielter Wal vor eurem Bug aus den Fluten springt;, die sich vor einer zerklüfteten Küste mit Kanonen beschießen; paradiesische Strände, Schatzkisten und ein unbestreitbares Fluch-der-Karibik-Feeling.Besonders diejenigen, die in den Seeschlachten vergangener Assassin’s Creed Teile wie Black Flag und Odyssey Spaß hatten, werden beim Gedanken an dieses Spiel kribbelige Finger bekommen. Das Gameplay von Skull and Bones soll in diesem Punkt ähnlich sein. Spieler werden laut Ubisoft in der Beta den, wie den Piratenunterschlupf von Sainte Anne auf der Roten Insel und die afrikanische Küste. Es wird verschiedene Fraktionen im Spiel geben, mit der ihr in der Beta schon in Kontakt kommt – ob feindselig oder wohlgesonnen.In der Piratenhöhle könnt ihr mit anderen Spielern interagieren und Schiffe, Waffen sowie Ausrüstung modifizieren,Während der Beta können schon einige Aufgaben der Hauptkampagne gespielt werden und Spieler können den Rang des Freibeuters erreichen. Ihr könnt auf Kopfgeldjagd gehen und wiederholbare Missionen spielen, Schätze entdecken und – wenn ihr Pech habt – sogar eine Meuterei erleben.Die Closed Beta, dieverfügbar ist, startet amum 4 Uhr (morgens) und geht bis 28. August um 9 Uhr (die Zeiten richten sich nach der Pacific Time, der wir neun Stunden voraus sind). Teilnehmer bekommen ein paar Goodies für das Hauptspiel, unter anderem ein Pioneer Set Cosmetics für euer Piratenschiff. Interessenten müssen sich auf der Homepage von Ubisoft anmelden und sich für einen Platz in der Closed Beta bewerben.Einen genauen Release-Termin gibt es weiterhin nicht. Ubisoft sprach zuletzt davon, dass, also bis 31. März 2024, erscheinen soll.