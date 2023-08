Skull and Bones: Closed Beta startet heute - aber nur auf dem PC

Zum vor schon sechs Jahren agekündigten Piratenabenteuer Skull and Bones gibt es handfeste News. Entwickler Ubisoft hat auf seiner Hompage angekündigt, dass es ab heute eine Closed Beta geben wird.

Im dazu veröffentlichten Trailer sehen wir unter anderem zahlreiche, opulent verzierte Piratenschiffe, die sich vor einer paradiesischen Inselkulisse in einer Seeschlacht befinden. Es werde Koop-Abentuer und epische Schatzsuchen versprochen.

Skull and Bones: Mit Fluch der Karibik- und Black Flag-Feeling