Skull and Bones: Neuer Closed Beta Test angekündigt, hier könnt ihr euch anmelden

Skull and Bones: So meldet ihr euch für die Closed Beta an

Bereits mehrfach wurde, aber jetzt soll sich das Spiel tatsächlich auf der Zielgeraden befinden. Bevor aber wirklich der Anker gelichtet werden kann, gibt es noch einen letztenDieser wird zeitnah stattfinden und euch das Piratenspiel ein Wochenende lang im Detail überprüfen lassen. Allerdings werdet ihrkönnen, denn sowohl inhaltlich als auch zeitlich müsst ihr mit ein paar Einschränkungen leben. Ihr dürft jedoch von Beginn an, um mit ihnen gemeinsam in See zu stechen.Derfür die zweite geschlossene Beta für Skull and Bones erfolgt am 15. Dezemberum 3 Uhr morgens. Danach könnt ihr bis zum 18. Dezember um 9 Uhr auf dem, deroder derüber die Meere schippern, andere Schiffe versenken und in der offenen Spielwelt unter Beweis stellen, dass ihr ein geeigneter Kapitän seid. Allerdings ist dieauf sechs Stunden beschränkt – das komplette Wochenende könnt ihr also nicht mit eurem eigenen Schiff verbringen.Wenn ihr an derwollt, müsst ihr euch lediglich auf der offiziellen Spielwebseite von Skull and Bones mit eurem Nutzerkonto registrieren und eure gewünschte Plattform auswählen. Anschließend müsst ihr darauf hoffen, von Ubisoft ausgewählt zu werden, um an dem Test teilnehmen zu dürfen. Sollte das der Fall sein, dürft ihr den Clienten bereits ab dem 12. Dezember herunterladen.Inhaltlich startet ihr in der Beta, einem der Hub-Bereiche des Spiels, wo ihr unter anderem auf andere Spieler trefft, Waren verkauft oder euer Schiff mit neuen Upgrades ausstattet. Von Sainte Anne aus könnt ihr die Roten Inseln, die Küste Afrikas und andere Meere erkunden, Kopfgeldaufträge abschließen und euchbeteiligen.Wenn ihr die vollen sechs Stunden der Beta von Skull and Bones ausnutzt, erhaltet ihr zum Abschluss ein. Schafft ihr es darüber hinaus, ein Weltereignis erfolgreich abzuschließen, dürft ihr euch zudem über einfreuen, welches folgende Inhalte zum Release bietet:Einerhalten derweil diejenigen Spieler, die ein Bedar, ein besonderes Schiff, herstellen und mit diesem in See stechen. Die Belohnungen könnt ihr jedoch nur einlösen, falls ihr euch dazu entscheidet, zum Release die Vollversion zu spielen.Wenn keine weitere Verschiebung folgt, dann wird Skull and Bones voraussichtlich amfür den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen. Dies gab Ubisoft, bei dem noch viele andere Spiele angekündigt worden sind.