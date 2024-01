Skull and Bones: Ubisoft enthüllt Endgame und Seasons; kündigt außerdem eine Open Beta an

Skull and Bones: Wann startet die Open Beta?

Roadmap: Wie geht es nach dem Release von Skull and Bones weiter?

Was lange währt, wird irgendwann einmal fertig: Das gilt insbesondere für. Nach etlichen Verschiebungen wird das Piratenspiel in wenigen Wochen tatsächlich erscheinen und Ubisoft hat bereitsim Gepäck.Denn als Live-Service-Spiel ist es mit dem Release noch längst nicht getan. In einem ausführlichen Video kündigt der französische Publisher an, dass Skull and Bones mindestensmit neuen Inhalten versehen wird. Wer immer noch unsicher ist, kann zudem schon bald in einer Open Betaprobespielen.Wobei Beta in diesem Zusammenhang nicht wörtlich zu nehmen, denn im Grunde handelt es sich um eine temporär zur Verfügung stehende Demo. Vomkönnt ihr laut Ubisoft Skull and Bones sowohl auf dem PC (via Epic Games Store oder Ubisoft Connect) als auch auf der PS5 und Xbox Series X|S völlig ohne Verpflichtung ausprobieren.Inhaltlich erlebt ihr darin das Tutorial des Piratenabenteuers und könnt bis zur Infamy-Stufe 6 aufsteigen. Euren erspielten Fortschritt könnt ihr anschließend sogar, sowie unterwegs verschiedene Belohnungen freispielen. Letzteres beinhaltet unter anderem Schiffsdekorationen und ein virtuelles Haustier.Nach der Open Beta folgt dann am 16. Februar der, welcher jedoch noch keineswegs der Schlussstrich ist. In einem Video erläutert Ubisoft, dass bisher vier Post-Launch-Seasons geplant sind, die euch und alle anderen Piraten mindestens ein Jahr lang begleiten werden. Einen genauen Zeitplan geht es der vorgestellten Roadmap nicht hervor, dafür aber werden bereits erste Inhalte in Aussicht gestelt:Jede Saison soll übrigens bis zu zwölf Wochen dauern undsein. Ihr benötigt demnach keinen Erweiterungspass, um die neuen Inhalte spielen zu können. Darüber hinaus wird es zwischendurchgeben, die besondere Belohnungen bieten werden.Wer sich bis zum Release vonam 16. Februar nicht mehr gedulden möchte, kann aktuell. Aufgrund einer Sale-Woche sind zahlreiche Piraten- und Ninja-Erlebnisse im Angebot.