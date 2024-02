Skull and Bones: Ubisoft-CEO verteidigt Vollpreis des Piratenspiels trotz Live-Service-Elementen

Vollpreis statt Free-to-Play: Ubisoft-CEO verteidigt Skull and Bones

Piraten-Fans haben fast nicht mehr daran geglaubt, aber Ubisoftssteht tatsächlich kurz vor der Veröffentlichung: Noch eine Open Beta, dann segelt das Spiel in kaufbare Gewässer.Der Weg dorthin war weit und beschwerlich, denn Skull and Bones ist mittlerweileund wäre sicherlich längst eingestellt worden, wenn man nicht aufgrund eines Deals mit der Regierung von Singapur zur Fertigstellung verpflichtet wäre. Und obwohl das Spiel mit neuen Updates und dem Online-Zwang nach Live-Service riecht, soll es zumin die virtuellen Häfen schippern.Es ist wieder Zeit fürund dazugehörige Telefonkonferenzen: Auch bei Ubisoft hat man eine entsprechende Q&A-Session abgehalten, bei der die Frage aufkam,mit einem ganzen Jahr an Updates nicht alsgehandhabt wird, sondern den klassischen Vollpreis von knapp 60 Euro kosten soll.hat auf diese Frage natürlich eine Antwort und begründet die Entscheidung mit der(via VGC ): „Ihr werdet sehen, dass Skull and Bones ein vollwertiges Spiel ist. Es ist sehr groß und wir glauben, dass die Leute wirklich sehen werden, wie gewaltig und vollständig das Spiel ist. Es ist ein vollständiges Triple… Quadruple-A-Spiel, das auf lange Sicht hin abliefern wird.“ Die Aussage leuchtet, zumindest was die Entwicklungszeit von mehr als zehn Jahren anbelangt, ein – ob das Skull and Bones zugutekommt, bleibt abzuwarten.Wie bei den meisten AAA-Produktionen – oder solchen, die laut den verantwortlichen CEOs sogar darüber hinausgehen – wird Skull and Bones übrigens nicht nur für 59,99 Euro angeboten. Wer bereitslosschippern möchte, mussmehr drauflegen, um die Premium-Edition zu kaufen, die neben dem Vorabzugang noch ein paar virtuelle Boni wie das Artbook oder den Soundtrack enthält., ob sich auch nur einer der beiden Preise für Ubisofts Piratenabenteuer lohnt, werft doch mal einen Blick aufs. Ein bisschen aktueller und ebenfalls hilfreich bei einer möglichen Kaufentscheidung:, die bereitsund noch bis zum 11. andauern soll.