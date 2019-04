Starlink: Battle for Atlas: Erwartungen nicht erfüllt, keine weiteren Spielzeug-Modelle geplant - 4Players.de

Starlink: Battle for Atlas hat die Absatzprognosen und Erwartungen von Ubisoft nicht erfüllen können. In einem Production Update gibt Ubisoft Toronto daher bekannt, dass man bereits zum großen Frühjahrs-Update und auch in Zukunft keine weiteren physischen Spielzeuge mehr für das Toys-to-Life-Spiel produzieren wird. Trotzdem sei man weiterhin stolz auf die Technologie.Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht das Ende von Starlink: Auch in Zukunft will man weiterhin neue Schiffe, Piloten und Waffen für den Titel veröffentlichen - ab sofort jedoch nur noch in digitaler Form, die bisher lediglich als Alternative zu den Spielzeugmodellen angeboten wurde.Letztes aktuelles Video: Toys-Probeversion - Lance Starship-Paket