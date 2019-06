Monster Hunter: World: Dynamischer Schwierigkeitsgrad wird mit Iceborne eingeführt - 4Players.de

Monster Hunter: World bekommt mit der Veröffentlichung von Monster Hunter: World - Iceborne einen dynamischen Schwierigkeitsgrad spendiert. In bisherigen Monter-Hunter-Titeln gab es in der Regel zwei Schwierigkeitsgrade, einen für den Einzelspieler-Modus und einen für den Multiplayer, egal wie viele Mitspieler in der Gruppe sind. Demnach haben die Gegner in Zweier-Gruppen genauso viele Gesundheitspunkte wie in Vierer-Gruppen - und wenn ein Mitspieler die Partie verlässt (Disconnect etc.), werden die Gesundheitspunkte der Gegner auch nicht automatisch reduziert.In einem Livestream bei der E3 erklärte Capcom via IGN und PC Gamer , dass ein dynamischer Schwierigkeitsgrad für Spieler von Monster Hunter: World und Monster Hunter: World - Iceborne eingeführt wird - also auch für die "alten Quests". Demnach werden die Monster in Partien mit zwei Spielern über weniger Gesundheitspunkte verfügen als bei Dreier- oder Vierergruppen. Es wird also effektiv drei Schwierigkeitsgrade geben: Solo-Modus, Zwei-Spieler-Gruppen und Drei-/Vier-Spieler-Gruppen. Auch bei Verbindungsabbrüchen von Mitspielern im Duo-Modus kann die Partie auf das "Solo-Niveau" zurückgefahren werden.Letztes aktuelles Video: The Witcher 3 Wild Hunt Collaboration - Launch Trailer