Space Junkies: Offener Betatest startet am 21. März; Cross-Play-Unterstützung bestätigt - 4Players.de

Ubisoft wird am morgigen 21. März den offenen Betatest von Space Junkies starten (um ca. 18 Uhr). Die Open Beta wird bis zum 24. März auf PlayStation VR verfügbar sein. Auf Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality wird die Beta bis zum 25. März andauern. Die Vollversion wird am 26. März an den Start gehen. Der "Mikrogravitations-Arcade-VR-Shooter" wird volle Cross-Play-Unterstützung während der Open Beta und bei Release bieten. Ubisoft : "Die Open Beta wird das gleiche Erlebnis bieten wie das spätere Hauptspiel. Die Open Beta beinhaltet vier verschiedene PvP-Modi, die auf mehreren einzigartigen Karten gespielt werden können, sowie einer Vielzahl von Charakteren mit jeweils einzigartigen Eigenschaften. Während der Open Beta können sich erstmals alle Besitzer von PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality plattformübergreifend als Team zusammenfinden oder gegeneinander antreten. Space Junkies wurde von Ubisoft Montpellier entwickelt und ist ein Jetpack-betriebener Arcade-Shooter, der ausschließlich als VR-Erfahrung entwickelt wurde. Das Spiel bietet rasante Multiplayer-Action in dreidimensionalen Arenen und nutzt die volle VR-Technologie, um die Spieler in intensive Kämpfe mit der Schwerelosigkeit eintauchen zu lassen. Darüber hinaus erhält Space Junkies regelmäßig neue Inhalte, einschließlich neuer Modi, neuer Karten, Waffen und Anpassungsgegenständen."Letztes aktuelles Video: Open Beta Trailer