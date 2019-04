Space Junkies: Erstes Update bringt neue Karte und 60% Rabatt; Move-Unterstützung für PSVR angekündigt - 4Players.de

Die verlassene Mine auf „The Orbital Mine“ ist laut Pressemitteilung voller Steine, Rohre, Tunnel und Lavaströme, die die Spieler dazu bringen, in die Vertikale zu gehen und in Deckung zu rennen. Ebenfalls dabei: Ubisoft hat bekanntgegeben, dass der VR-Arcade-Shooter Space Junkies gestern das erste Update von Season #1 erhalten hat. Wer sich am nicht all zu großen Umfang der packenden Weltraum-Gefechte störte, dürfte sich vor allem über die neue Karte „The Orbital Mine“ freuen (und neue Kunden über den Rabatt von 60% in Stores wie PSN, Steam und Oculus).Die verlassene Mine auf „The Orbital Mine“ ist laut Pressemitteilung voller Steine, Rohre, Tunnel und Lavaströme, die die Spieler dazu bringen, in die Vertikale zu gehen und in Deckung zu rennen. Ebenfalls dabei:

Space Junkies wird in den kommenden Monaten regelmäßig neue Inhalte durch Updates einführen, darunter neue Spielmodi, Charaktere, Karten und viele weitere Überraschungen. Neue Inhalte werden saisonweise erscheinen, wobei jede Saison vier Episoden in einen Zeitraum von 16 Wochen enthält. Das nächste Inhalts-Update, Season #1 Episode 2, wird voraussichtlich im Mai erscheinen.











Anlässlich der Veröffentlichung dieser neuen Inhalte wird Space Junkies mit einem Rabatt von 60 Prozent in allen digitalen Stores erhältlich sein."

• "Ein neuer Spielmodus, "Final Cut", in dem die Spieler jeweils nur eine Waffe erhalten. Nach jedem Abschuss klettern sie die Waffenleiter empor und müssen einen neuen Abschuss bekommen, um zur letzten Waffe, dem Double-Solar-Sword, zu gelangen!
• Ein neuer Charakter-Skin aus der Quantic Calamari-Familie, bekannt als der „Squid".
• Ein neues Set an Anpassungen.

Darüber hinaus soll Mitte Mai in der PSVR-Fassung Unterstützung für PlayStation Move und "Smooth Rotation" nachgereicht werden. In unserem Test sorgten die PSVR-Einschnitte bei der Bewegungssteuerung für eine starke Abwertung. Die Version für Rift konnte sich dank der intensiven Action mit großartiger Immersion aber einen Gold-Award sichern!

Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen