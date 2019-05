Space Junkies: Zweites Update bringt zwei Karten und Move-Unterstützung - 4Players.de

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass das zweite kostenlose Post-Launch-Update für den schwerelosen VR-Arcade-Shooter Space Junkies erhältlich ist - und zwar für PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality. Die zweite "Episode" von Season #1 führt laut Pressemitteilung u.a. zwei frische Karten, Move-Unterstützung für PSVR und einen neuen Modus (Instablast) ein:



"Im 'Instablast'-Modus erhalten alle Spieler die gleiche Waffe und benötigen nur einen Schuss, um ihre Gegner zu erledigen. Die Spieler müssen sich sorgfältig und strategisch an ihre Gegner heranpirschen, da die Waffe nach jedem Schuss neu geladen werden muss. Zwei neue Maps: Final Destination und Schützenstation.

Zusätzlich zu den neuen Inhalten werden nun auch PlayStation Move-Controller und Smooth Rotation in Space Junkies unterstützt. 3dRudder, der fußbasierte Motion Controller, ist nun auch für Early Access-Nutzer auf PSVR, Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality verfügbar. 3dRudder ermöglicht die volle Bewegung der Füße und erlaubt es dem Spieler, sich mit mehr Präzision und Geschwindigkeit in alle Richtungen zu bewegen. Spieler können sich nun auf die Steuerung per Hand konzentrieren, um Waffen zu greifen, Feinde abzuschießen, während sie einen Schild benutzen oder Gegner mit dem Laserschwert zu schlagen.Space Junkies wird in den kommenden Monaten regelmäßig neue Inhalte durch Updates einführen, darunter neue Spielmodi, Charaktere, Maps und viele weitere Überraschungen. Neue Inhalte werden saisonweise erscheinen, wobei jede Saison vier Episoden in einem Zeitraum von 16 Wochen enthält."Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen