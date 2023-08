Metroid Prime 4: Open-World-Feeling und Halo-Vibes?

Metroid Prime 4 als Switch-2-Release-Titel?

Fans der Metroid-Prime-Reihe dürstet es nach handfesten Infos über den vierten Teil, seit Nintendo die Entwicklung desselben im Jahr 2019 angekündigt hat. Bleiben sie aus, müssen vorerst Gerüchte oder geleakte Informationen aus zweiter Hand herhalten. So sprach Nick Baker in seinem Podcast The XboxEra über die Eindrücke, die er von einem Freund übergeschildert bekam.Dieser habe Baker zufolge nämlich einen Blick auf das Spiel in seiner derzeitigen Entwicklungsphase bekommen können und sich sehr beeindruckt gezeigt. Das Spiel wirke optisch unglaublich und sehr beeindruckend; Areale im Spiel seien riesig und erweckten den, so Baker. Es wird, wie schon in den vorangegangenen Metroid-Prime -Teilen, mit ziemlicher Sicherheit keine Open World sein, aber die riesigen und offenen Bereiche sollen deutlich größer sein, als in den bisherigen Spielen der Reihe und gemäß Bakers Quelle etwas an Halo Infinite erinnern (welches bekanntlich ein Open-World-Game ist).Wie weit das Spiel in seiner Entwicklung ist, ist genauso unbekannt wie auch nur ein ungefährer Release-Zeitraum. Die Annahme, dass es zum Start des Switch-Nachfolgers – möglicherweise 2024 – veröffentlicht werden könnte, hält sich bei Metroid-Fans hartnäckig. Auch einvonscheint wahrscheinlich, nachdem die überarbeitete Version des ersten Teils, die Anfang dieses Jahres erschienen ist, ein voller Erfolg war. Brancheninsider Jeff Grubb zufolge soll das zweite Remaster „wahrscheinlich relativ bald herauskommen“.Für Metroid Prime 4 gilt das nicht. Auch wenn es offiziell in der Produktion ist, wie Nintendo jüngst in seinem Quartalsbericht verlauten ließ, war es das einzige Spiel in der, für das kein Release-Zeitraum angegeben ist. Da ein Teaser-Trailer von der E3 im Jahre 2017 (!) das einzige visuelle Zeugnis dieses Spiel ist, ist eine solche Ankündigung aber immerhin besser als nichts – und lässt Fans weiter auf eine starke Fortsetzung des beliebten Franchises hoffen.