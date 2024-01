Metroid Prime 4: Neue Retro Studios-Partnerschaft und angeblicher Playtest schüren Hoffnung

Metroid Prime 4: Neue Informationen zu frischer Studio-Partnerschaft und angeblichen Playtests aufgetaucht

Es mag einem schnell einmal so vorkommen, als würden wir schon eine halbe Ewigkeit darauf warten, dass dieuns ein paar frische Informationen zum mit Spannung erwartetenservieren.sind immerhin ganze sechs Jahre verstrichen und die letzten Infohappen beschränkten sich darauf, dass nach neuen Mitarbeitern für das Entwicklerstudio gesucht werden würde. Doch nun scheint es tatsächlich eindes vierten Metroid-Teils geben.So heißt es Berichten zufolge seitens des auf Nintendo spezialisierten YouTube-Kanals SuperMetalDave64, dass die, einemit einem anderen Entwickler eingegangen sei. Darüber hinaus ist sogar von einerdie Rede, auf die man jüngst über einen Playtester gestoßen sei.Das neueste Video auf dem Kanal gibt Aufschluss über die sogenannte "Produktionspartnerschaft“" zwischen den Retro Studios und– einem "Triple-A Co-Developer Production Studio", welches man für seine Dienste mieten könne und das bereits mit namhaften Vertretern der Videospielbranche, darunterund, zusammengerarbeitet hat. Vor allem auf stilisierte Trailer, beispielsweise einem Game Awards-Trailer für den TakeTwo-Titel Judas, soll Next-Gen Dreams 3D spezialisiert sein. Darauf schließen lässt mitunter, dass Next-Gen-Chef Bryce Szandro die Retro Studios mit dem Zusatz „"September 2022" in seinem Profil auf Crunchbase anführt Einenmachte man mit dem LinkedIn-Profil von Edwin Atwell, seines Zeichens Spieletester und Qualitätssicherungsentwickler. Jener behauptet, in den letzten zehn Monaten einegespielt und dabei die Bug Tracking-Software Jira genutzt zu haben. Glaubhaft macht dies vor allem der Umstand, dass Atwell bereits an einigen größeren-Titeln in der jüngeren Vergangenheit mitgewirkt hat.Und so kommt es auch nicht von ungefähr, dass auf dem YouTube-Kanal von SuperMetalDave64 bereits wüst darüber spekuliert wird, ob hinter den neuesten Entdeckungen womöglich sogar einestecken könnte. Wie immer raten wir aber dazu, die vagen Informationen mit einer Portion Skepsis zu genießen, denn auf Nintendosist, weiterhin mit "TBA" gekennzeichnet.Letztes aktuelles Video: Neues aus dem Entwicklerstudio zu Metroid Prime 4 für Nintendo Switch