Valfaris: Gestaffelte Releasetermine bekannt - 4Players.de

Valfaris, die 2D-Action mit Einflüssen von Contra, Metroid und einem Heavy-Metal-Unterbau, steht in den Startlöchern: Nach Angaben von Entwickler Steel Mantis und Publisher Big Sugar soll der Startschuss auf PC und Switch bereits am 10. Oktober erfolgen. Die Veröffentlichung erfolgt im eShop sowie bei Steam, GOG und im Humble Store.Auf den übrigen Konsolen wird man sich dagegen noch etwas länger gedulden müssen: In Europa erscheint die PS4-Version erst am 6. November, gefolgt von der Umsetzung für Xbox One am 8. November.Für PC und PS4 wird es außerdem eine Digital Deluxe Edition geben, die neben dem Spiel auch den Soundtrack von Curt Victor Bryant und ein digitales Artbook enthalten wird.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer