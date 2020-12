Unto the End: Auftakt für das frostige Kampfabenteuer auf PC, PS4, Xbox One und Stadia

Situationen erkennen und reagieren: Bei diesem einzigartigen Kampfsystem geht es Können und um das Meistern von Situationen. Es wurde extra für 2D von Grund auf neu entwickelt. In Einzel- und Gruppenkämpfen musst du Köpfchen beweisen und dein Schwert und deine Fernkampfwaffen taktisch einsetzen.

Detaillierte, ausgeklügelte Begegnungen: Das Abenteuer entfaltet sich durch raffinierte Begegnungen und intelligente, würdige Gegnern, die eigene Motivationen und ihren eigenen Platz in der Welt haben.

Spielergeschick im Mittelpunkt: Eine herausfordernde Einzelspielererfahrung, die nicht viel Handhabung erfordert. Alle Fähigkeiten des Vaters stehen von Anfang an zur Verfügung. Du musst sie nur noch meistern. Zusammen mit einer guten Beobachtungsgabe für deine Umgebung sind sie der Schlüssel zum Überleben und Erfolg.

Unerbittliches Terrain: Deine Reise führt dich von unterirdischen Höhlenruinen bis hin zu rauen Bergspitzen. Auf deinem Weg durch eine Welt detaillierter Landschaften musst du Gefahren deiner Umgebung und tödliche Fallen überwinden.

Am 9. Dezember 2020 haben 2 Ton Studios, Stage Clear Studios und Big Sugar den kampflastigen 2D-Plattformer Unto the End für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll am 17. Dezember folgen. Auf GOG und Steam , wo bis dato 90 Prozent der Nutzerreviews positiv sind, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,79 Euro statt 20,99 Euro). Im PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden 24,99 Euro fällig. Darüber hinaus ist der Titel auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten und unterstützt Xbox Play Anywhere.In der Spielbeschreibung heißt es: "Unto The End ist ein herausforderndes, handgefertigtes Kampfabenteuer. Ein armer Vater versucht alleine und allen Gefahren zum Trotz zu seiner Familie zurückzukehren. Nur mit einem Schwert, einem Dolch und seinem Geschick ausgerüstet, muss er gegen die Wesen bestehen, die ihm auf seiner Reise durch ein unbekanntes Land begegnen. Jeder Schritt bringt ihn zwar näher an sein Ziel, setzt ihn aber gleichzeitig auch größeren Gefahren aus."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer