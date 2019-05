A Plague Tale: Innocence: Publisher Focus Home stellt das Spiel im Video vor - 4Players.de

Focus Home Interactive gibt im folgenden Video einen Überblick über A Plague Tale: Innocence . Das Spiel erscheint am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Trailer gibt einen Einblick in die Welt, die Rattenflut, die Verbündeten und die Soldaten der Inquisition. Hauptfigur Amica ist nicht alleine unterwegs. Oftmals, aber nicht immer, wird sie von ihrem Bruder Hugo begleitet. Andere Waisen - Diebe, Alchimisten und mehr - können Amica neue Fähigkeiten beibringen und sie mit neuen Werkzeugen unterstützen.Letztes aktuelles Video: Overview Gameplay Trailer Zur Vorschau : In A Plague Tale: Innocence fliehen und schleichen zwei Geschwister durch das mittelalterliche Frankreich - zunächst auf der Flucht vor der Inquisition und dann vor einem wild wabernden Meer aus gefräßigen Ratten. Wir haben das storylastige Action-Abenteuer von Asobo und Focus Home Interactive angespielt und waren nicht nur von den dargebotenen Gegensätzen angetan.