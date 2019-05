A Plague Tale: Innocence: "Menschliche Monster" im Trailer - 4Players.de

In A Plague Tale: Innocence schlägt man sich nicht nur mit der Rattenflut herum, sondern kämpft auch gegen allerlei "menschliche Monster", was Focus Home Interactive im folgenden Trailer hervorhebt. Das Spiel erscheint am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Monsters Trailer Zur Vorschau : In A Plague Tale: Innocence fliehen und schleichen zwei Geschwister durch das mittelalterliche Frankreich - zunächst auf der Flucht vor der Inquisition und dann vor einem wild wabernden Meer aus gefräßigen Ratten. Wir haben das storylastige Action-Abenteuer von Asobo und Focus Home Interactive angespielt und waren nicht nur von den dargebotenen Gegensätzen angetan.