A Plague Tale: Innocence: Story, Stealth und Ratten: Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Am morgigen Dienstag werden Entwickler Asobo und Publisher Focus Home Interactive das Stealth-Action-Abenteuer A Plague Tale: Innocence für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Mit dem folgenden Trailer wollen sie auf den anstehenden Verkaufsstart einstimmen. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Zur Vorschau : In A Plague Tale: Innocence fliehen und schleichen zwei Geschwister durch das mittelalterliche Frankreich - zunächst auf der Flucht vor der Inquisition und dann vor einem wild wabernden Meer aus gefräßigen Ratten. Wir haben das storylastige Action-Abenteuer von Asobo und Focus Home Interactive angespielt und waren nicht nur von den dargebotenen Gegensätzen angetan.