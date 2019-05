A Plague Tale: Innocence: Trailer: Sean Bean rezitiert das Gedicht "The Little Boy Lost" - 4Players.de

Nach seinem Gastauftritt in Hitman 2 als The Undying ist Schauspieler Sean Bean erneut in Zusammenhang mit einem Computer- und Videospiel zu sehen. Diesmal rezitiert er im Auftrag von Focus Home Interactive und Asobo das Gedicht "The Little Boy Lost" von William Blake zu düsteren Spielszenen aus A Plague Tale: Innocence zum Test ).Father, father, where are you goingO do not walk so fast.Speak father, speak to your little boyOr else I shall be lost,The night was dark no father was thereThe child was wet with dew.The mire was deep, & the child did weepAnd away the vapour flew."Dieses bewegende Gedicht untermalt die atemberaubenden Bilder aus dem Spiel und veranschaulicht die Reise der Geschwister Amicia und Hugo durch ein vom Krieg zerrissenes Frankreich. Ein Großteil von William Blakes Werken teilen die zentralen Themen des Spiels A Plague Tale: Innocence wie Unschuld sowie Verluste in der Kindheit und dienten als Quelle der kreativen Inspiration für das Team bei der Entwicklung des Spiels", erklärten die Entwickler in diesem Zusammenhang.Letztes aktuelles Video: Sean Bean - The Little Boy Lost