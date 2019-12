A Plague Tale: Innocence: Gerücht: Nachfolger in Entwicklung - 4Players.de

A Plague Tale 2 befindet sich angeblich bei Asobo in Entwicklung. Die französische Website XboxSquad will diese Information von einer "vertrauenswürdigen Quelle" erfahren haben. Genauer gesagt soll eine Führungskraft von Publisher Focus Home Interactive dieses Detail gegenüber der Website bestätigt haben. Die Ankündigung soll 2020 erfolgen. Die Veröffentlichung ist für 2022 angedacht. Eurogamer.net hat daraufhin erneut bei Focus Home nachgehakt. Das Unternehmen wollte den Bericht von XboxSquad weder bestätigen noch dementieren. Vielmehr soll das neue Spiel von Asobo angekündigt werden, "wenn die Zeit reif ist". In dem Statement wird hervorgehoben, dass sie sehr stolz auf das Spiel und die positiven Bewertungen der Fachpresse ( zum Test ) und der Spieler wären. Im letzten Geschäftsbericht teilte der Publisher noch mit, dass ein Rekordumsatz dank World War Z, A Plague Tale: Innocence und vor allem GreedFall verzeichnet wurde ( wir berichteten ). Ein Nachfolger wäre demnach nicht unwahrscheinlich.Bereits auf der diesjährigen Veranstaltung "What's Next de Focus" wurde das neue Projekt von Asobo und Focus Home mit diesem Bild angedeutet.